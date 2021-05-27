Son dakika haberi | KONYA Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
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Son dakika haberi | KONYA Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Son dakika haberi | KONYA Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Konya'da sanayi sitesinde çalışan Fatih Özçiftçi ile uzman çavuşluktan ayrıldığı belirtilen Yaşar Karadeniz'in dövdüğü A.B. isimli kadının, olayın ardından apartmandan ayrıldığı öğrenildi.

Konya'da sanayi sitesinde çalışan Fatih Özçiftçi ile uzman çavuşluktan ayrıldığı belirtilen Yaşar Karadeniz'in dövdüğü A.B. isimli kadının, olayın ardından apartmandan ayrıldığı öğrenildi. A.B.?yi kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürülen Orhan Çumralıgil'in karnından yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü ise tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Son dakika haberi | KONYA Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Son dakika haberi | KONYA Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | KONYA Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş - Haberler
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