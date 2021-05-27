Son dakika haberi | KONYA Boks antrenörü, dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Son dakika gündem haberi... Konya'da sanayi sitesinde çalışan Fatih Özçiftçi ile uzman çavuşluktan ayrıldığı belirtilen Yaşar Karadeniz'in dövdüğü A.B. isimli kadının, olayın ardından apartmandan ayrıldığı öğrenildi.
Konya'da sanayi sitesinde çalışan Fatih Özçiftçi ile uzman çavuşluktan ayrıldığı belirtilen Yaşar Karadeniz'in dövdüğü A.B. isimli kadının, olayın ardından apartmandan ayrıldığı öğrenildi. A.B.?yi kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürülen Orhan Çumralıgil'in karnından yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü ise tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı