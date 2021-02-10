Boko Haram saldırılarından kaçarak Kamerun'a sığınan 9 bin 800 Nijeryalı mülteci ülkesine dönecek

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle evlerini terk eden ve komşu ülke Kamerun'a sığınan 9 bin 800 Nijeryalı mültecinin evlerine döneceği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle evlerini terk eden ve komşu ülke Kamerun'a sığınan 9 bin 800 Nijeryalı mültecinin evlerine döneceği bildirildi.

Nijerya Medya ve İletişim Stratejisi Sorumlusu Malam İsa Gusau, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın Borno eyaleti Valisi Babagana Zulum ve Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı yetkililerinin Kamerun'u ziyaret ettiğini belirtti.

Gusau, yetkililerinin ziyaret sırasında yaptığı görüşmeler sonucunda, Boko Haram'ın saldırılarından kaçan ve Kamerun'a sığınan 9 bin 800 Nijeryalı mültecinin ülkesine döneceğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu