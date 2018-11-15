Boko Haram'ın 110 Öğrenciyi Kaçırdığı Okul Yeniden Açıldı
Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün 110 kız öğrenciyi kaçırdığı okulda yeniden eğitime başlandı.
Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün 110 kız öğrenciyi kaçırdığı okulda yeniden eğitime başlandı.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Boko Haram terör örgütünün 110 öğrenciyi kaçırdığı okul, 9 ay sonra yeniden faaliyete geçti.
Ülkenin kuzeyindeki Yobe eyaletinin Dapchi kentinde bulunan bir okula Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırıda 110 kız öğrenci kaçırılmıştı. Öğrencilerin akıbeti bilinmiyor.
Örgüt 2014'te de Borno eyaletindeki Chibok bölgesinde bulunan bir okulda 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.