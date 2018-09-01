Boko Haram 30 Nijerya Askerini Katletti

Terör örgütü Boko Haram, Nijer sınırındaki Nijerya ordusunun askeri üssüne saldırdı, en az 30 asker hayatını kaybetti.

Nijerya Ordusu bugün yaptığı yazılı açıklamada Perşembe günü Boko Haram militanlarının Nijer sınırında bulunan Zari köyünün kuzeyindeki askeri üsse saldırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada saldırı sonucu 30 askerin hayatını kaybettiğini, birçok ağır yaralının olduğunu bildirdi.

"Teröristlerde ordu teçhizatı bulunuyordu"

Teröristlerin ağır silahlarla ve iyi donatılmış şekilde saldırdığını açıklayan yetkililer, teröristlerin orduya ait çalıntı silahları kullandıklarını belirttiler. Yetkililer akeri üssteki askerlerin, destek gelene kadar teröristleri 1 saat boyunca oyaladıklarını açıkladı.

Bombardımanla püskürtüldüler

Destek kuvvetlerin gelmesiyle birlikte bombardıman altında kalan teröristlerin ağır kayıplar verdiğini ifade eden yetkililer teröristlerin, kaçtığını söyledi. Saldırının yapıldığı Zari Köyü, Boko Haram'ın merkezi olan Damasak şehrine sadece 27 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

8 yılda 20 bin ölü, 2.6 milyon mülteci

En son 8 Ağustos'ta Garunda köyüne saldırarak 17 askeri katleden Boko Haram, 2009 yılından beri 20 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Terör yüzünden 2.6 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sivil toplum kuruluşlarının yayınladıkları rapora göre 11 milyon Nijeryalı acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. - ABUJA