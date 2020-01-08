Haberler » Spor » Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı - Spor

Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı

Hatayspor'dan ayrılan Jeremy Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı.

08.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:12
Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı

'dan ayrılan Jeremy Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı.


TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1,5 yıllığına anlaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Hollandalı forvet Jeremy Bokila, takımın 'daki kampına katıldı. Yapılan sabah antrenmanında takım arkadaşları ile tanışan Bokila'nın antrenmandaki çalışma azmi dikkatlerden kaçmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler