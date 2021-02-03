BoJ/Wakatabe: Küresel ekonomide toparlanma sürecek

BoJ) Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, dünya genelinde hükümetlerin verdikleri agresif desteklerin de etkisiyle, küresel ekonomideki toparlanmasının sürmesini beklediklerini söyledi.

Virüsün yayılmasında yeniden başlayan artışlara da dikkat çeken Wakatabe, buna bağlı olarak küresel ekonomideki toparlanmanın bir süre daha ılımlı bir düzeyde süreceğini vurguladı.

Wakatabe, jeopolitik ve iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli riskler de dahil olmak üzere küresel ekonomideki çok katmanlı risklere dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda geçen hafta yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun yüzde 2.0'ye yakınlaşmasının ardından, sürdürülen gevşeme politikasından çıkmayı gündeme alabileceklerini söylemişti. Kuroda'ya göre, BoJ elinden geleni yapmasına karşın, yıllık enflasyonu henüz yüzde 2.0 hedefine yükseltemedi.

Merkez bankalarının aşırı enflasyon veya deflasyonu önlemekten sorumlu olduğunu da vurgulayan Kuroda, enflasyon hedefine ulaşma aşamasında para politikasının "bazı sınırları" olduğunu ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı