Böhmit Madencilik'e ait Sivas'taki altın sahası Spektral Holding tarafından satın alınacak
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Böhmit Madencilik'e ait Sivas'taki altın sahası Spektral Holding tarafından satın alınacak

Böhmit Madencilik'e ait Sivas'taki altın sahası Spektral Holding tarafından satın alınacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

TBY Holding iştiraki olan Böhmit Madencilik'e ait Sivas'ta bulunan altın sahasının Spektral Holding tarafından satın alınacağı bildirildi.

TBY Holding iştiraki olan Böhmit Madencilik'e ait Sivas'ta bulunan altın sahasının Spektral Holding tarafından satın alınacağı bildirildi.

TBY Holding'den yapılan açıklamaya göre, Spektral Holding, maden sahasını bünyesine katmak için satın alma işlemlerine başladı.

Son yıllarda yapmış olduğu maden tesis ve saha yatırımlarıyla öne çıkan Spektral Holding, konsolide iştiraki olan maden grubunun bünyesine Sivas'ta bir altın sahası daha katmak için çalışma başlattı.

Spektral Holding Yatırım Koordinatörü Michel Sharbin, saha temlik haklarını TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar ve TBY Holding Yönetim Kurulu Üyesi Metehan Yeşil'den devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michel Sharbin, "İlgili sahadaki yataklanma, kuvarsite bağıl ve porfiri yataklanma karakterleri gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Elde edilen sonuçlar genel yüzey çalışmaları yapmak için cesaret verici"

Sharbin, yapılan ön çalışma sonucu ortaya çıkan bulgulara ilişkin şunları kaydetti:

"Ruhsat sahası Türkiye için çok önemli olan İç Anadolu Cu-Pb-Zn metalojeni içerisinde yer almakta. Mevcut bakır için işletilmiş eski işletmelerin lokasyonları belirlenerek bu lokasyondaki cevherleşmenin türü, yönü, özellikleri belirlenmiş, ruhsat sahası içerisinde A1 ve A2 olmak üzere iki ayrı lokasyondan jeokimyasal analiz amaçlı 5 adet örnek alınarak analize gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında altın (Au), bakır (Cu), kurşun (Pb) ve çinko (Zn) için anomali değerler elde edilmiştir. FG1 (cüruf örneği) ve FGM3 (kuvars) örneği haricinde FGM2, FGM4 ve FGM5 örneklerinin üçü için de Cu değerlere ulaşılmıştır. FGM2 örneği için yüzde 11 civarında toplam Pb-Zn değeri alınmıştır. Au için FGM2 örneğinden elde edilen 5,9 ppm'lik değer dikkat çekici bir bulgu olarak ön plana çıkmaktadır. Daha önce bu bölgede bilinen veya bilgimiz dahilinde Au değeri bulunmamaktadır. FGM2 örneği dışında, FGM4 ve FGM5 örneklerinde de sırasıyla 0,16 ppm ve 0,19 ppm'lik anomali değerlere ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar genel yüzey çalışmaları yapmak için cesaret vericidir. Cevherleşme A1 lokasyonunda granodiyoritik-siyenitik bir intürizyonun kontağında kuvarslı bir zonun içerisinde gelişmişken A2 lokasyonda cevherleşme bazaltik lavların arasında kuvarslı bir zon içerisinde gelişmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda önerimiz, ruhsat sahasında daha ayrıntılı yüzey çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönündedir."

Spektral Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Tel de bazı büyük Avrupa ve Avustralya maden firmalarının işletme ruhsatına geçirmek için gereken tüm sondaj, teknik süreç ve masrafları üstlenecekleri rödevans teklifleri sunduklarını belirterek, yegane önceliklerinin ülke ekonomisine etkin katkı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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Böhmit Madencilik'e ait Sivas'taki altın sahası Spektral Holding tarafından satın alınacak - Haberler Ekonomi
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