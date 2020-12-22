Bohçacı kılığındaki kadın, evden tabanca çaldı
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Bohçacı kılığındaki kadın, evden tabanca çaldı

22.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:28
Bohçacı kılığındaki kadın, evden tabanca çaldı

Samsun'un Atakum ilçesinde bohçacı kılığında bir eve girip tabanca çalan kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bohçacı kılığında bir eve girip tabanca çalan kadın, jandarma ekiplerince yakalandı. ???????

İddiaya göre, Aksu Mahallesi'nde K.S'ye ait eve bohçacı kılığında giden Hanife G. (47), ev sahibi eşyalara bakarken yatak odasında bulunan ruhsatlı tabancayı çaldı.

K.S, tabancanın çalındığını fark etmesi üzerine jandarmaya şikayette bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada, tabancayı çaldığı iddiasıyla Hanife G'yi İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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