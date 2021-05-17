Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİManisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürdüğü belirlenip, gözaltına alınan Mehmet Şen Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürdüğü belirlenip, gözaltına alınan Mehmet Şen Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ