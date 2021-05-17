Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (3)

Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (3)
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİManisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürdüğü belirlenip, gözaltına alınan Mehmet Şen Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada babası İbrahim Şenpınar'ı (53) bıçakla öldürdüğü belirlenip, gözaltına alınan Mehmet Şen Şenpınar (19), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Deniz Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Adem Büyük Caner Erkin Gökhan Töre Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:59:42. #1.15#

title