Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
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Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden

Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel

'Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı' başlıklı haberimizi, yeni gelişmlerle kaynağından alınan biligilerle yeniden servis ediyoruzYENİDEN------------------Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada göğsünden...

'Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı' başlıklı haberimizi, yeni gelişmlerle kaynağından alınan biligilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde evde çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanıp yaşamını yitiren İbrahim Şenpınar'ı (53), oğlu Mehmet Şenpınar'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Şenpınar ifadesinde babası eve alkollü gelince tartışma çıktığını, arbede sırasında elindeki bıçağın babasının göğsüne saplandığını itiraf etti.Olay, dün saat 23.30 sıralarında Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Eve aşırı alkollü gelen İbrahim Şenpınar ile eşi Ayşe Şenpınar (44) ve oğlu Mehmet Şenpınar (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma, arbedeye dönüştü. Arbede sırasında İbrahim Şenpınar bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Şenpınar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayın ardından polis ekipleri Ayşen Şenpınar'ı (44) evde, oğlu Mehmet Şenpınar'ı ise gittiği dayısının evinde gözaltına aldı. Mehmet Şenpınar emniyetteki ifadesinde babasını kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Şenpınar, babasının eve alkollü geldiğini bu nedenle de aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışma sırasında elindeki bıçağın boğuşma sırasında babasının göğsüne saplandığını anlattı.

İbrahim Şenpınar'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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