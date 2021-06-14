BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı Alibeyköy Barajı'na girenlere ceza kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı Alibeyköy Barajı'na girenlere ceza kesildi.

Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz hafta 15 yaşındaki Adil Halife, boğuldu. Barajda daha önce de çok sayıda boğulma vakası yaşandı. Dün, sokağa çıkma kısıtlaması ve boğulma tehlikesine aldırmayan yaşları 15 ile 16 yaş arasında değişen 7 genç, baraja girdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy Barajı'nda dronla denetimler yaparken suya girenleri tespit etti. Ekiplerin geldiğini gören gençler kaçarken, ikisi polise yakalandı. İki gence, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira, kabahatler kanunu kapsamında tehlike uyarısına uymayarak baraja girmekten 225'er lira ceza kesildi. Ekipler, daha sonra gençleri uyararak, evlerine gönderdi. 

"BOĞULMAKTAN KORKMUYORUZ"Baraja giren 15 yaşındaki gençlerden biri "Tehlikeli ama çok sıcak. Denize de gidemiyoruz. Ayda 3-4 kere baraja girmeye geliyoruz. Çok derin ama derin yere gitmiyoruz. Boğulmaktan korkmuyoruz. Boğulanlar, çok açılıyor. Barajın suyu çok dibe çekiyor" dedi.

"SİZ GELMEDEN ÖNCE BEN DE BOĞULUYORDUM" 

Baraja giren bir başka genç ise, "3 metreden sonra bayağı derinleşiyor. Benim boyumu bile aştı. Siz gelmeden önce girdim ben. Boğuluyordum bir ton su yuttum. Arkadaşlarım sağ olsun beni kurtardı. Hava sıcak, her yer kapalı. Denize gitsek salya var, burası temiz.  Boğulursak da o da Allah'ın takdiri" şeklinde konuştu. 

BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA
BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA
BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA
BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA
BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA
BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA
BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA
BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tamer Levent Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BOĞULMALARIN YAŞANDIĞI ALİBEYKÖY BARAJI'NDA KISITLAMADA YÜZENLERE CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 10:51:32. #1.16#

title