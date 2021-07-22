Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

Boğulmaktan son anda kurtarıldılar Bartın'ın Büyükkızılkum sahilinde denize giren 14 yaşındaki genç kız ve 25 yaşındaki kadın boğulama tehlikesi geçirdi.

Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

BARTIN - Bartın'ın Büyükkızılkum sahilinde denize giren 14 yaşındaki genç kız ve 25 yaşındaki kadın boğulama tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan Bartın'a tatil için gelen 14 yaşındaki genç kız ve 25 yaşındaki kadın Büyükkızılkum sahilinde denize girdi. Bir anda dalgaların arasında kalan genç kız ve kadının imdadına cankurtaranlar yetişti. Dalgaların arasındaki genç kız ve kadın cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkarılmalarının ardından 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı