- Boğulmakta olan çocuk son anda kurtarıldı

BRASILIA - Brezilya'da çocuk havuzundan yetişkin havuzuna geçen ve suya giren küçük yaramaz az daha boğuluyordu. Bir tatil kompleksinde yaşanan olayda, dikkatli havuz görevlisi, boğulmakta olan çocuğu fark etti ve hemen yardımına koştu. Ardından da seri bir şekilde onu çocuğu sudan çıkardı. Büyük panik yaşayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Tüm yaşananlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA