Boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik ve deniz polisi kurtardı
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Boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik ve deniz polisi kurtardı

Boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik ve deniz polisi kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Lara Plajı'nda, serinlemek için denize giren Nuri Göncü (77), boğulma tehlikesi geçirdi.

ANTALYA'nın Lara Plajı'nda, serinlemek için denize giren Nuri Göncü (77), boğulma tehlikesi geçirdi. Göncü, Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Lara Sahili'nde meydana geldi. Yakınları ile serinlemek için denize giren Nuri Göncü, bir süre açıldıktan sonra dönemedi. Akıntıya kapılan Göncü, çevresindekilerden yardım istedi. Göncü'nün boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi, Göncü'yü kurtarıp, botla Yat Limanı'na çıkardı. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Göncü, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik ve deniz polisi kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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