Boğulmak üzere olan genç böyle kurtarıldı

-Karadeniz'de dalgada denize girenler boğulma tehlikesi geçirdi

-Cankurtaranlar Karadeniz'de hayat kurtarıyor

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca İlçesinde denizin dalgalı olmasına rağmen denize giren bir genç denizden çıkamadı. Boğulmak üzere olan genç plajda bulunan Akçakoca Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldı. Gencin kurtarılması vatandaşın cep telefonu ile kameralara yansıdı.

Olay öğleden sonra Akçakoca İlçesi Kale Plajı mevkiinde meydana geldi. Atakan G. isimli genç dalga olmasına rağmen serinlemek için denize girdi. Karadeniz'de görülen ve yetkililerin de sık sık uyardığı çeken akıntıya kapılan genç, hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan gencin sesini duyan vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekibine haber verdiler. Dalgalara rağmen denize atlayan bir cankurtaran ilk olarak boğulmak üzere olan şahsa can simidi götürdü. Daha sonra denizden yüzerek çıkan cankurtaranın ardından jet ski ile birlikte Atakan G.'yi denizden çıkardı. Gencin kurtarılması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Denizden çıkarılan şahıs olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yine Edilli Plajında Karadeniz'de denize giren Necmi D. isimli şahısta boğulma tehlikesi geçirince kurtarıldı.

Kaynak: İHA