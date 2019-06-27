Boğulmak üzere olan 2 Iraklı genci dalgıç polisler kurtardı

Samsun'da girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 Iraklı genci dalgıç polisler kurtardı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahili Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için iskeleden denize atlayan Irak uyruklu Hussein Gtaith Ali (18) ve Karrar Haıder Mahdı (17) boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, polis ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 2 Iraklı genç dalgıç polislerin müdahalesi ile denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA