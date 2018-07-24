Boğulma Vakalarına Karşı Broşürlü Önlem
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, boğulma vakalarına karşı vatandaşları broşürle bilgilendirdi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, boğulma vakalarına karşı vatandaşları broşürle bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde, boğulma vakalarına karşı broşür dağıttı.
Broşürlerde suda boğulmalara karşı alınacak tedbirler, çeken akıntı nedir, boğulmamak için neler yapılmalı ve suda boğulmalarda ilk yardım konularında bilgiler yer aldı.