Boğulma uyarısında acı tesadüf
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Boğulma uyarısında acı tesadüf

Boğulma uyarısında acı tesadüf
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da polis sulama kanallarındaki boğulmalara karşı vatandaşları uyarırken, biri kardeşini, diğeri oğlunu sulama kanalında kaybetmiş aile ile karşılaşması yürekleri yaktı.

Adana'da polis sulama kanallarındaki boğulmalara karşı vatandaşları uyarırken, biri kardeşini, diğeri oğlunu sulama kanalında kaybetmiş aile ile karşılaşması yürekleri yaktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sıcakların başlamasından bu yana Adana genelinde yaklaşık 25 kişinin boğulmasından dolayı çocukların ölmemesi için harekete geçti. Polis özellikle sulama kanalına yakın mahallelerde ev ev gezerek vatandaşları uyarıp broşür dağıttı. Polis ailelere çocuklarının evden ayrıldıktan sonra uzun süre gelmemesi halinde mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca çocukların kanallardan uzak tutulması gerektiğini ve her yıl onlarca çocuğun öldüğünü söyledi. Polis ev ev gezerek uyarı yaparken Mustafa Kılıç'ın (56) evine geldi. Polis, Kılıç'a varsa çocuklarını sulama kanalına göndermemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Kılıç, sulama kanalında 1993 yılında 12 yaşındaki kardeşi Barış ve 1996 yılında 4 yaşındaki yeğeni Sedat Kılıç'ın boğulduğunu belirtti.

4 yaşındaki Sedat Kılıç'ın annesi de evde bulunurken polisin boğulmalara karşı uyarı yaptığını öğrenince 25 yıllık evlat acısı yüreğini tekrar yaktı. Mustafa Kılıç polislere, "İki can üst üste verdik sulama kanalına, bir kardeşimi kaybettim, bir de ağabeyimin oğlunu kaybettim. Bura kanal boyu kurbanlık pazarı kurulduğunda bir anlık dalgınlıkta ağabeyimin oğlu 4 yaşında suyun akıntısına kapıldı kimse farkına varmadı. Çocuklarınızı bir yere gönderirken gözünüzün üzerinde olsun bizim bir anlık dalgınlığımız hala ciğerimizi yakıyor" dedi.

Anne Zeliha Kılıç ise "Çocuklara sahip çıksınlar hiçbir yere göndermesinler" diyerek gözyaşlarına boğularak daha fazla konuşamadı.

Polis ev ev gezerek vatandaşları uyarmaya devam etti. - ADANA

Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf
Boğulma uyarısında acı tesadüf

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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