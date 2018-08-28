Boğulma Tehlikesi Geçirip Hastaneye Kaldırılan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Boğulma Tehlikesi Geçirip Hastaneye Kaldırılan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon’da denizde boğulma tehlikesi geçirip Samsun’da hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boğulma Tehlikesi Geçirip Hastaneye Kaldırılan 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçirip Samsun'da hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trabzon'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenilen Van nüfusuna kayıtlı 14 yaşındaki Muhammet Işık, Samsun'daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Muhammet Işık yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

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