Boğulma Tehlikesi Geçiren Suriyeli Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kırıkkale'de Kapulukaya Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Dakhini, ailesiyle Karaahmetli köyü mezarlık koyu kıyısına piknik yapmaya gitti.

Dakhini, serinlemek için girdiği baraj gölünde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler bir süre sonra Dakhini'ye ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Dakhini'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.