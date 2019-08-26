Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yaşam mücadelesini kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın'ın İnkumu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

26.08.2019 19:01
Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın'ın İnkumu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Araç ilçesinden ailesiyle beraber Bartın'a gelen ve İnkumu sahilinde denize giren 55 yaşındaki Cengiz Yuva, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılan Yuva, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksicilik yaptığı öğrenilen Yuva, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. - BARTIN

Kaynak: İHA
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