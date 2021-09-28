Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı - Haberler
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Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı Denizden çıkartılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldü Antalya'da serinlemek için denize giren Rus turist, boğulma tehlikesi geçirdi.

ANTALYA (İHA) - Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı

Denizden çıkartılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldü

ANTALYA - Antalya'da serinlemek için denize giren Rus turist, boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaşam belirtisi veren kadının yakını, yakınının ölmediğini anlayınca sevinçten gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Oba Sahilinde bu sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Rus kadın turist, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Kadın, durumu fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı. İsmi belirlenemeyen Rus uyruklu kadının sahile çıkarılmasının ardından vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, kadına müdahalede bulunmaya başladı. İlk başta sağlık ekiplerinin müdahalelerine yanıt vermeyen kadın, bir süre sonra ağızındaki suları çıkarmaya başladı. Kadından yaşam belirtisi gören turistler ise kadının başında adeta rahat bir nefes aldılar. O sırada turistin yakını olan bir kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. İlk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı
İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Son Dakika Haberleri
Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını, yaşam belirtisi gördüğü an gözyaşlarını tutamadı

Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını, yaşam belirtisi gördüğü an gözyaşlarını tutamadı

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Haber: Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını gözyaşlarını tutamadı - Haberler
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