Boğulma tehlikesi geçiren Rus çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

23.08.2019 15:44

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren ve Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan Rusya vatandaşı 12 yaşındaki Alisa Adamova'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

PAÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Gürbüz Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, St. Petersburg şehrinden ailesiyle tatil için Bodrum'daki bir otele gelen Alisa Adamova'nın, 18 Ağustos'ta yüzdüğü sırada, kolunu havuzun tahliye borusuna kaptırması sonucu boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi.

Görevliler tarafından havuzdan çıkartılan Adamova'nın Bodrum'daki bir hastanedeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Çocuk Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildiğini aktaran Akçay, geldiğinde derin koma durumunda olan çocuğun halen yaşamasının dahi mucize olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hastanın oksijensiz kalmasına bağlı olarak kalp, karaciğer, böbrek ve beyinde olumsuz etkilenmeler görüldüğünü ifade eden Akçay, şu bilgileri verdi:

"Karaciğer ve böbrek yetmezliği devam ediyor. Hastamızın hayatı tehlikesi sürüyor. Suda boğulma durumlarında özellikle 5 dakikadan fazla su içinde kalma, geri dönüşümsüz zararlara neden olabilmektedir. Elini havuzun tahliye borusuna sokmuş ve orada kalmış. Kolunu çıkarmakta güçlük çektiği için boğulma gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bize geldiğinde kolundaki dolaşım tamamen bozulmuştu. Buradaki ortopedi doktorlarımız yaptıkları ameliyatla kolu kurtardılar. "

Kaynak: AA