Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen yaşam savaşını kaybetti
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Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen yaşam savaşını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen yaşam savaşını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen çayında suya girerek boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 hafta önce Abdurrahman Solmaz (39), arkadaşları ile birlikte serinlemek için Tarihi Cendere Köprüsü altından geçen çayında suya girmiş ve burada gözden kaybolmuştu.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve daha sonra olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman Solmaz, önce Kahta Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 12 gündür yaşam savaşı veren Abdurrahman Solmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Solmaz'ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Solmaz'ın Adıyaman Şehit Rıza Fırat İlkokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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