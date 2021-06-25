Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti
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Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti

Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki küçük kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki küçük kızın imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Sudan çıkartılan küçük çocuk, yaklaşık 150 metre uzaklıktaki ambulansa yürüyerek taşındı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 18 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte denize girmek için sahile gelen 7 yaşındaki B.T., bir anlık dikkatsizliği sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Su yutan ve boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı fark eden bölgedeki cankurtaran ekipleri, kızı sudan çıkardı. Cankurtaran ekipleri olay yerinde küçük kıza ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri, yaklaşık 150 metre yürüyerek küçük kızı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.T., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti
Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti
Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti
Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti
Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti
Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızın imdadına cankurtaranlar yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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