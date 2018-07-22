Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişinin Kurtarılma Anı Kamerada

SAMSUN'da alkollü olarak girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Cemal Gündüz (51), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Gündüz'ün denizde çırpınma ve kurtarılma anları, cep telefonunun kameralarıyla görüntülendi.

?Olay, 20 Temmuz akşamı İlkadım ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Cemal Gündüz, denize girdi. Gündüz bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Bu sırada yakındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait gemide bulunan vatandaşlar, suya atlayarak Gündüz'ün yardımına koştu. Kayığa alınan Cemal Gündüz, sahile çıkarıldı. Çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Cemal Gündüz'ün denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ve kurtarıldığı anlar ise cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

- Samsun