14.08.2019 13:57

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Sayed Rohullah (34), piknik yapmak için arkadaşlarıyla Celal Bayar Parkı'na gitti.

Rohullah, serinlemek için girdiği ırmakta bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, emniyet ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler bir süre sonra Rohullah'a ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Rohullah'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA