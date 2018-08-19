Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastanede Öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Mahmutlar Mahallesi Plajında 57 yaşındaki Erhan Demiral serinlemek için denize girdi.
Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Demiral, sahilde bulunanlarca denizden çıkarıldı.
Acil sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahale yapılan Demiral, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Demiral, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.