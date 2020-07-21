Boğulma tehlikesi geçiren kişi hastane yaşamını yitirdi Adıyaman'ın Gerger ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Fırat nehri üzerinde kurulan havuza önceki gün giren ve boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Kaya (25), çevredekiler tarafından kurtarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaya, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA