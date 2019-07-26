Boğulma tehlikesi geçiren kadını yakınları kurtardı

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle sahile giden Neriman Aydın (54) serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan Aydın'ı durumu fark eden yakınları kurtardı. Denizden çıkarılan Aydın, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA