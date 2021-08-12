Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardı
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Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kdz. Ereğli plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize giren Fatma D. isimli kadın bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar denize girerek boğulmak üzere olan kadını denizden çıkardı ve müdahalede bulundu. Kadının boğulduğunu gören diğer vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak durumu bildirdi. Dev dalgalarla boğuşan kadının bilinci açık tutulması için vatandaşlar yardımcı oldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Fatma D.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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