Boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
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Boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

Boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan kadınlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çayağazı mevkiine günü birlik tatil yapmak için gelen D. Ş. isimli kadın denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayıp boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesi ile denizden çıkartılan D.Ş. bölgeye çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Boğulmak üzere kurtarılan kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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