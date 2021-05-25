Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuk, hastanede hayatını kaybetti
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Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuk, hastanede hayatını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuk, hastanede hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak uyruklu Murtaza Assam Hasan Nabı Saad (14), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren Irak uyruklu Murtaza Assam Hasan Nabı Saad (14), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atakum ilçesindeki Halk İskelesi'nde dün saat 14.00 sıralarında kardeşleriyle birlikte serinlemek için denize giren Irak uyruklu Murtaza Assam Hasan Nabı Saad, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Gelen ekipler, yaklaşık 50 metre açıktaki çocuğu, kıyıya çıkardı. Bilinci kapalı olan Murtaza Assam Hasan Nabı Saad, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Saad, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuk, hastanede hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuk, hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

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