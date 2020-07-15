Boğulma tehlikesi geçiren genci, jet-ski ile kurtardılar
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Boğulma tehlikesi geçiren genci, jet-ski ile kurtardılar

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Mert Şentürk(18),jet-ski ile gezen Ercan Çetin ve Melik Koç tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren genci, jet-ski ile kurtardılar
15.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:48
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Mert Şentürk(18),

jet-ski ile gezen Ercan Çetin ve Melik Koç tarafından kurtarıldı.

Marmara Ereğlisi Bahçelievler Mahallesi'nde, Mert Şentürk serinlemek için denize girdi. Kıyıdan açıldıktan kısa süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen denize atlayarak, gence doğru yüzmeye başladı. Aynı anlarda denizde jet-ski ile gezen Ercan Çetin ile ilçe belediyesinde cankurtaran olarak çalışan arkadaşı Melih Koç, Şentürk'ü sudan alıp kıyıya çıkardı. Mert Şentürk, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Şentürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Şentürk'ü kurtaranlardan Ercan Çetin, "Jet-ski ile geziyorduk, kıyıda hareketlenme oldu. Bir kişinin suda batıp çıktığını görünce hemen bölgeye gittik.  Suya atlayıp, kendisini alıp, jet-ski ile kıyıya çıkardık. Sağlık ekipleri müdahale edince kendisine geldi" dedi.


- Ereğlisitekirdağ

Kaynak: DHA

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