Boğulma tehlikesi geçiren genç, son anda kurtarıldı
SİNOP'ta, denizde yüzerken aniden ayağına kramp giren Semih Pınar (24), boğulma tehlikesi geçirdi.
SİNOP'ta, denizde yüzerken aniden ayağına kramp giren Semih Pınar (24), boğulma tehlikesi geçirdi. Pınar, cankurtaranın müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Semih Pınar arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Pınar'ın ayağına bir anda kramp girdi. Pınar suda çırpınıp, bağırarak yardım istedi. Pınar'ı ve arkadaşlarını duyan cankurtaranlar, harekete geçti. Cankurtaranlardan biri, denize atlayıp, Pınar'ı kıyıya çekti. Bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Pınar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Pınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Sinop
Olay, saat 16.00 sıralarında, İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Semih Pınar arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Pınar'ın ayağına bir anda kramp girdi. Pınar suda çırpınıp, bağırarak yardım istedi. Pınar'ı ve arkadaşlarını duyan cankurtaranlar, harekete geçti. Cankurtaranlardan biri, denize atlayıp, Pınar'ı kıyıya çekti. Bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Pınar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Pınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Sinop
Kaynak: DHA
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