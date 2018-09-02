Denizde Kaybolan Genç Adam, Tüm Müdahalelere Rağmen Yoğun Bakımda Hayatını Kaybetti

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve polis tarafından kurtarılan Serdar Çetin'in (31) duran kalbi, hastanede yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çetin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, Serdar Çetin, arkadaşları Naci Erdem, Rahman Yıldırım ve Ramazan Yıldırım ile serinlemek için denize girdi. Akıntıya kapılan 4 arkadaştan 3'ü denizden güçlükle çıkarken, Serdar Çetin suda kayboldu.

POLİSLERİN 25 DAKİKALIK ÇALIŞMASI SONUCU DENİZDEN ÇIKARILMIŞTI

Çevredekiler durumu 112 Acil ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Akıntıya kapılmaktan kurtulan 3 arkadaş ayakta tedavi edilirken, kaybolan Serdar Çetin'i deniz polisi 25 dakika süren çalışmanın ardından buldu.

GENÇ ADAMIN KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILSA DA KURTARILAMADI

Denizden çıkarılan Çetin'in kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Serdar Çetin, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleyle Serdar Çetin'in duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.