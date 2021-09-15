BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN GENÇ, CAN SİMİDİ İLE KURTARILDI

BARTIN'ın Amasra ilçesi küçük limanda denize giren Halil Sarp (22), kıyıya dönemeyince boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine tekneden atılan can simidi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde küçük limanda yaşandı. 2 arkadaşıyla birlikte denize giren Halil Sarp, kıyıya çıkmayı başaramayınca bağırmaya başladı. Kıyıya ulaşan 2 arkadaşının haber vermesi ve imdat çağrıları üzerine vatandaşlar ilk olarak denizde bulunan tur teknesinden yardım istedi. Tur teknesi ve bir restorana ait tekne boğulma tehlikesi geçiren gencin yanına gitti. Tur teknesinden gence can simidi atıldı. Küçük tekneye alınan Halil Sarp, kıyıya getirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gencin boğulma tehlikesi geçirmesi ve kurtarılma anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.