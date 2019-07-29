Boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - ZONGULDAK
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, kurtarıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki liman mevkisinde denize giren B.P. (3), boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden cankurtaran ekipleri ve çevredekiler, zamanında müdahale ederek B.P.'yi sudan çıkardı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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