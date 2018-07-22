Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı - Zonguldak
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Belediyesi'ne ait plajda denize giren Necmi Er Ara (14), boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, zamanında müdahale ederek Ara'yı sudan çıkardı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.