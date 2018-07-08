Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde annesiyle girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde 30 Haziran Cumartesi günü, annesi Nebahat Ak (40) ile girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İhsan Emre Ak (9), tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Anne Nebahat Ak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren Nebahat Ak ile oğlu İhsan Emre Ak bir anda gözden kaybolmuş, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan anne ve oğluna 112 Acil Servis ekipleri müdahale etmişti.

Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alınmıştı.