Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri kayboldu

08.09.2019 15:16

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, biri suda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çamurca Plajı'nda serinlemek için denize giren Özay Yazıcı ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki arkadaşı, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.

Sahilde bulunan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Yazıcı'nın 2 arkadaşı kıyıya çıkarıldı, Özay Yazıcı ise suda kayboldu.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca Yazıcı'yı arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA