Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı

SAMSUN - Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Deniz kızı Kafe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Karadeniz'e giren M.A. ile E.A. adlı kadın boğulma tehlikesi geçirdiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar M.A. ile E.A.'nın yardımına koşarak denizden çıkartılar. M.A. ile E: A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada
Viyadüğe çıkan Down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi! Olay anı kamerada
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik
Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş
Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Salih Uçan Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 21:09:00. #1.16#

title