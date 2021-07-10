Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı

SAMSUN - Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Deniz kızı Kafe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Karadeniz'e giren M.A. ile E.A. adlı kadın boğulma tehlikesi geçirdiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar M.A. ile E.A.'nın yardımına koşarak denizden çıkartılar. M.A. ile E: A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay