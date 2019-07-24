Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşi cankurtaranlar kurtardı
Samsun'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kız kardeş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Samsun'da serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kız kardeş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kızılay Kampı önünde meydana geldi. Samsun'un Çarşamba ilçesinden gelen Yasemin Akkaya (44) ve kardeşi Filiz Türkan Akkaya (30), serinlemek için girdikleri Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçirdi. Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerince kurtarılan 2 kız kardeş denizden çıkarıldı.
Olay yerine gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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