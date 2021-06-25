Boğulma şakası dalgıç polislerini de harekete geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 gencin gece saatlerinde denize girerek ve bir birlerine 'İmdat boğuluyorum' diye şaka yapması sonrasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri de harekete geçti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 gencin gece saatlerinde denize girerek ve bir birlerine 'İmdat boğuluyorum' diye şaka yapması sonrasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri de harekete geçti. Ekiplerin 2 saatlik süren çalışmasının ardından herhangi bir boğulma vakasına ya da bulguya rastlamadı.

Olay, Karasu'nun Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 18'inci kule mevkiinde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde bulunan 5 kişi, denizden "İmdat boğuluyorum" diye birinin bağırdığını iddia ederek durumu sağlık ve cankurtaran ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda cankurtaran ekibi sevk edildi. Cankurtaranlar, hızla denize girerek sesin kaynağına ulaşmaya çalışırken durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler saatlerce denizin içerisinde araştırma yaparken olayın aslı polis ekiplerinin soruşturması sonrasında ortaya çıktı. Yapılan soruşturma neticesinde 3 gencin denize girdiği ve birbiriyle şakalaşmak için boğulma numarası yaptığı sahilde bulunan 5 kişinin de bu sesleri gerçek sanması üzerine ihbarda bulunduğu belirlendi. Denizin içerisinde şakalaşan gençler ise ifadeleri alınmak üzere Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şakalaşmanın sonrasında ise olaya netlik kazandırılmak adına bölgeye Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından ise herhangi bir boğulma vakasına ya da bulguya rastlamayınca arama çalışmalarına son verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı