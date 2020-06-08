Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü
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Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölünde boğulan 19 yaşındaki gencin ağabeyinin, kardeşinin cansız bedenine sarılıp "sana gitme dedim, ben sensiz ne yapacağım, keşke kalbini kırıp seni göle göndermeseydim" diye ağlaması yürekleri sızlattı.

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü
08.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:13

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölünde boğulan 19 yaşındaki gencin ağabeyinin, kardeşinin cansız bedenine sarılıp "sana gitme dedim, ben sensiz ne yapacağım, keşke kalbini kırıp seni göle göndermeseydim" diye ağlaması yürekleri sızlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alperen Karataş (19) arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Karataş, arkadaşlarıyla birlikte gölün karşısına geçmek için yüzmeye başladı. Ancak göl ortasında Karataş'ın ayağına kramp girince bir anda gözden kayboldu. Arkadaşları, genci kurtarmaya çalıştı ama başaralı olamayınca karaya çıkıp polise haber verdi. Baraj gölünde arama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı deniz polis kaptanları, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Karataş'ın cesedine ulaştı.

Polis, gencin cesedini gölden karaya çıkardı. Karataş'ın arkadaşları onu kurtaramadıkları için gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra ise Karataş'ın ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş olay yerine geldi. Hüseyin Karataş, koşarak geldiği olay yerinde kardeşinin cesedine sarılarak, "Sana gitme dedim, ben sensiz ne yapacağım gitme dedim, Alperen kalk oğlum, ben ne yapacağım sensiz, keşke kalbini kırıp seni göle göndermeseydim. Aklıma gelen başıma geldi" diye ağlaması yürekleri dağladı.

Diğer ağabey Mehmet Karataş ise, "Ağabey, o benim kardeşim. O çocuğa bir şey olmasın, kardeşim ben sensiz yapamam" diye ağladı.

Karataş'ın cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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