Boğulan babanın, kurtarmaya çalıştığı oğlu da hayatını kaybetti TEKİRDAĞ'da, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan oğlu Muhammed Ali Arslantaş'ı (12) kurtarmaya çalışan Ayvaz Arslantaş (42) boğuldu.

TEKİRDAĞ'da, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan oğlu Muhammed Ali Arslantaş'ı (12) kurtarmaya çalışan Ayvaz Arslantaş (42) boğuldu. Hastaneye kaldırılan Muhammed Ali de 4 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti.

Olay, pazar günü, Süleymanpaşa Mahallesi Topağaç Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. Ayvaz Arslantaş, oğlu Muhammed Ali Arslantaş ile birlikte serinlemek için denize girdi. Daha sonra kıyıya çıkan baba, oğlunun suda çırpınmaya başladığını görünce, yeniden denize atladı. Dalgalara kapılan baba ile oğlu, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından baba Ayvaz Arslantaş'ı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne, Muhammed Ali Arslantaş'ı da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Baba Arslantaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed Ali Arslantaş da 4 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Kaynak: DHA