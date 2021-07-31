Boğulan 3 kişi toprağa verildi
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Boğulan 3 kişi toprağa verildi

Boğulan 3 kişi toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de girdikleri baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden 3 kız toprağa verildi.

Kayseri'de girdikleri baraj gölünde boğularak hayatını kaybeden 3 kız toprağa verildi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na dün akşam saatlerinde Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10), S.A. (16) ve A.T. (28) girmiş, kızların kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları sonrasında ekipler tarafından cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı. Yapılan işlemlerin ardından H.M., S.A. ve A.T.'nin cenazeleri Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Boğulan 3 kişi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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