Boğduğu annesinin boğazını kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boğduğu annesinin boğazını kesti

Boğduğu annesinin boğazını kesti
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, psikolojik tedavi gören G.R. (36), bir gün önce tartıştığı annesi Şadiye Rüzgar'ı (68) yatağında uyurken boğup, ardından boğazını kesti.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, psikolojik tedavi gören G.R. (36), bir gün önce tartıştığı annesi Şadiye Rüzgar'ı (68) yatağında uyurken boğup, ardından boğazını kesti. Olay yerinden motosikletiyle kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen G.R., iddiaya göre dün henüz bilinmeyen nedenle annesi Şadiye Rüzgar ile tartıştı. G.R., sabah saatlerinde annesi Şadiye Rüzgar'ın yaşadığı Tilkilik Mahallesi'ndeki evine gitti. Uyuduğu sırada annesini elleriyle boğan G.R., daha sonra boğazını kesti. Annesinin cesedini yatağın altına saklayan G.R., motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Şadiye Rüzgar'dan haber alamayan büyük oğlunun eşi, akşam saatlerinde evine gittiği kayınvalidesini kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

5 YIL ÖNCE EVİNİ YAKMIŞ

5 yıl önce ailesiyle yaşadığı evi yaktığı da öğrenilen olayın şüphelisi G.R.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, G.R.'nin motosikletiyle kent merkezine kaçtığını tespit etti. Kent merkezindeki bir parkta otururken polis ekiplerince yakalanan cinayet şüphelisi G.R. gözaltına alındı. G.R., polisteki ifadesinde tartıştığı annesini öldürdüğünü söyleyerek cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 


Boğduğu annesinin boğazını kesti
Boğduğu annesinin boğazını kesti
Boğduğu annesinin boğazını kesti
Boğduğu annesinin boğazını kesti
Boğduğu annesinin boğazını kesti
Boğduğu annesinin boğazını kesti
Boğduğu annesinin boğazını kesti
Boğduğu annesinin boğazını kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Buse Varol Düm Tek Tek Kadir Doğulu Neslihan Atagül
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boğduğu annesinin boğazını kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 00:36:14. #1.14#

title