Bogdanov: Trump'ın 'Golan Tepeleri' İmzası, Bizim Duruşumuzu Değiştirmez

– Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, TASS ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail egemenliğinde olduğunu ABD'nin kabul ettiğine dair imzaladığı kararnamenin, Rusya'nın duruşunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Bogdanov, Trump'ın imzaladığı kararnameye ilişkin: "Öncesi ya da sonrası, bizim için hiçbir şey değişmedi. Golan Tepeleri'ne dair duruş ve değerlendirmelerimiz değişmemiştir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni Suriye bölgesi olarak gördüğünü, ABD'nin bu bölgeyi İsrail egemenliğinde kabul etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: DHA