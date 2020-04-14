Boğazlıyan ilçesinde gönüllü maske üretimi Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde usta öğreticiler ve vatandaşlar, evlerinde gönüllü maske üretiyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde usta öğreticiler ve vatandaşlar, evlerinde gönüllü maske üretiyor.

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş tarafından Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilen maske kumaşından halk eğitim merkezi usta öğreticileri, meslek dersi öğretmenleri ve gönüllüler tarafından tek kullanımlık maske üretiliyor.

Boğazlıyan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında özellikle tek kullanımlık maskelere büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Şimşek, "Günlük ortalama 500-600 maske üretilmektedir. Üretilen maskeler Boğazlıyan Devlet Hastanesi tarafından sterilize edildikten sonra ilçe halkına verilecek." dedi.

Gönüllülerin maske üretimini milli seferberlik ruhuyla benimsediğini vurgulayan Şimşek, "Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Murat Şahin ve ilçe esnafı Tamer Kahraman da eşlerine yardım etmek için makine ve makasın başına geçerek maske üretimine destek sağlıyor. Tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA